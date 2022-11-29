Шоубиз сегодня от 1 декабря

Прогнозы Банка Кореи на 2023 год
2022-11-29
#Шоубиз Сегодня l 2022-12-01
1. 25 ноября прошла церемония кинонаград "Голубой Дракон".
2. Новая развлекательная передача с певицей Ли Хё Ри и новый фильм "Через мою середину зимы".
3. Сериалы о подростках, насилии в школе и сложных социальных проблемах набирают популярность.
2022-11-29
2022-11-30
2022-12-01 14:43:59
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