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Шоубиз сегодня от 1 декабря

#Шоубиз Сегодня l 2022-12-01

Сеул сегодня

ⓒ YONHAP News

1. 25 ноября прошла церемония кинонаград "Голубой Дракон".

2. Новая развлекательная передача с певицей Ли Хё Ри и новый фильм "Через мою середину зимы".

3. Сериалы о подростках, насилии в школе и сложных социальных проблемах набирают популярность.

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