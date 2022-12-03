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2022-12-03
#Мелодии Кореи l 2022-12-01
В корейской культуре часто встречаются добрые чёртики токкэби, мифические львы и несчастные духи, у которых остались недоделанные дела в мире живых. Раньше эти образы были настолько близки корейцам, что их описания до сих пор часто встречаются в литературе, музыке, кинематографе. Сегодня мы предлагаем вам познакомиться с песнями об этих мифических существах, которым раньше корейцы превозносили свои молитвы.
Выпуск 594. Песни о духах и мифических существах
* Песня «Танец токкэби» – Группа Murr
* Музыка для танца льва из гуляния «Пукчхон сачжа норым» – Тон Сон Бон (вокал) и вокальный ансамбль
* Песня «Пхагён» – Ким Ю Рид (вокал)
2022-12-03
2022-12-01
2022-12-01
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