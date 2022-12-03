Иностранцы активно скупают акции южнокорейских компаний

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В октябре и ноябре этого года на южнокорейском фондовом рынке зафиксированы большие объёмы чистых покупок со стороны иностранных инвесторов. По данным Корейской биржи, за последние два месяца объём покупок составил 6 трлн. 780 млрд вон (5 млрд 200 млн долларов), тогда как на рынке акций высокотехнологичных компаний KOSDAQ продано акций на сумму 37 млрд. 700 млн вон (29 млн. долларов).

Основные покупки иностранных инвесторов пришлись на акции крупных компаний с самой высокой рыночной капитализацией. Наибольший объём чистых покупок иностранцев пришёлся на акции Samsung Electronics – несомненного лидера внутреннего фондового рынка. Акции этой компании были куплены на сумму почти 2 трлн вон (1,5 млрд. долларов). Популярны акции и таких компаний как LG Energy Solution, Samsung SDI, SK Hynix. Таким образом, в октябре на долю иностранных инвесторов, владеющих акциями, зарегистрированными на бирже KOSPI, пришлась практически треть всего объёма акций, что на 0,5% выше, чем в предыдущем месяце. Отчасти это связано со значительным ростом цен на акции за последние два месяца и одновременно с падением акций полупроводниковых производителей, которые являются основой южнокорейской промышленности. После достижения индексом KOSPI отметки в 2.400 пунктов акции покупали практически только иностранцы, а отечественные инвесторы относились к ситуации пессимистично и лишь распродавали свои акции.

Прогнозы на будущее пока строить сложно, однако многие эксперты считают, что ситуация изменится. Во-первых, иностранные инвесторы уже скупили достаточно много акций, а во-вторых, существует вероятность дальнейшего увеличения разрыва южнокорейских и американских учётных ставок, а также укрепления доллара.