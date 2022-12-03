Пик профицита доходов жителей РК приходится на возраст 42 года

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Пик профицита трудового дохода для жителей Республики Корея приходится на 42 года, а после 60-ти лет большинство граждан страны начинают испытывать дефицит. Такие данные были опубликованы 29 ноября Национальным статистическим управлением. Исследование было проведено в целях оценки экономических ресурсов по возрастным группам с учётом соотношения трудового дохода и возрастных изменений. Ожидается, что данные помогут правительству и домохозяйствам заблаговременно подготовиться к возможным факторам риска.

По итогам 2020 года объём потребления превысил объём трудовых доходов на 97,5 триллионов вон (75 млрд. долларов). При этом для людей в возрасте от 15-ти до 65-ти лет объем доходов был выше потребления, тогда как для всех остальных возрастных групп был отмечен дефицит доходов. Наибольший дефицит наблюдается в возрасте 16-ти лет – почти 34 млн. вон (26 тыс. долларов). В этом возрасте ещё нет доходов, но есть много расходов, связанных с образованием и переходом во взрослую жизнь. С 27-ми лет у южнокорейцев отмечается профицит доходов, при этом в пиковом возрасте 42-х лет средний профицит составляет 17 млн. 200 тыс. вон (13.300 долларов). В этом возрасте люди вынуждены активно зарабатывать из-за высоких расходов на образование детей и поддержки родителей. После 60-ти лет снова отмечается дефицит доходов. С этого времени люди переходят на этап пожилой жизни, и наибольшая статья расходов в этот период приходится на медицину.

Таким образом, в среднем граждане страны лишь 33 года зарабатывают больше, чем тратят. Внимание привлекает также тот факт, что с каждым годом растут государственные расходы на содержание пожилых жителей.