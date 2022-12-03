Обсуждаются поправки к закону о профсоюзах

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30 ноября в парламентский комитет по вопросам труда и окружающей среды переданы поправки к закону о регулировании деятельности профсоюзов и трудовых отношений. Они предусматривают ограничения на требования о возмещении ущерба к бастующим. Этот законопроект является самым спорным для соответствующего парламентского комитета, поскольку как работодатели и трудящиеся, так и представители правящих и оппозиционных сил высказывают в его отношении порой прямо противоположные мнения. На заседании комитета 30 ноября за приём законопроекта к рассмотрению голосовали лишь представители оппозиции, а представители правящей партии Сила народа демонстративно покинули зал заседания.

Суть законопроекта сводится к предотвращению необоснованных исков работодателей о возмещении ущерба вследствие забастовок трудящихся и ограничению временных задержаний. Поправки позволят расширить границы законных забастовок, для которых действует освобождение от возмещения ущерба, и не позволят работодателям предъявлять иски о возмещении ущерба лично работникам.

За законопроект активно выступает оппозиция. 28 ноября глава Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мён встретился с представителями профсоюзов и пообещал как можно скорее добиться ощутимых результатов в принятии поправок. Представители оппозиционной Партии справедливости устроили митинг перед зданием Национального собрания, призывая к скорейшему принятию законопроекта. Однако правящая партия Сила народа считает, что данный документ лишь способствует проведению незаконных забастовок и не соответствует духу Конституции, так как исключение признания насильственных действий профсоюзов и незаконных забастовок серьёзно нарушает права собственности работодателей. Принятие этого законопроекта означает лишение предприятий единственного защитного оружия от незаконных забастовок, считают представители правящих сил.