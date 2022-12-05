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올빼미 (Ночная сова)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-12-05


Режиссёр: Ан Тхэ Чжин

В ролях: Рю Чжун Ёль, Ю Хэ Чжин

Премьера: 23 ноября 2022 г.


Кён Су обладает уникальными способностями в области акупунктуры. Несмотря на проблемы со зрением, он благодаря своему таланту получает приглашение стать королевским врачом. Кён Су страдает от дневной слепоты, и его зрение восстанавливается с наступлением темноты. Молодой человек скрывает этот факт от окружающих: все думают, что он полностью слеп. Вскоре Кён Су становится свидетелем убийства наследного принца, который спустя долгие годы плена возвращается в родной дом из Империи Цин.

올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
올빼미 (Ночная сова)
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