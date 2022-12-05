올빼미 (Ночная сова)





Режиссёр: Ан Тхэ Чжин

В ролях: Рю Чжун Ёль, Ю Хэ Чжин

Премьера: 23 ноября 2022 г.





Кён Су обладает уникальными способностями в области акупунктуры. Несмотря на проблемы со зрением, он благодаря своему таланту получает приглашение стать королевским врачом. Кён Су страдает от дневной слепоты, и его зрение восстанавливается с наступлением темноты. Молодой человек скрывает этот факт от окружающих: все думают, что он полностью слеп. Вскоре Кён Су становится свидетелем убийства наследного принца, который спустя долгие годы плена возвращается в родной дом из Империи Цин.