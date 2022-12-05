올빼미 (Ночная сова)
2022-12-05
#Новости шоу-бизнеса l 2022-12-05
Режиссёр: Ан Тхэ Чжин
В ролях: Рю Чжун Ёль, Ю Хэ Чжин
Премьера: 23 ноября 2022 г.
Кён Су обладает уникальными способностями в области акупунктуры. Несмотря на проблемы со зрением, он благодаря своему таланту получает приглашение стать королевским врачом. Кён Су страдает от дневной слепоты, и его зрение восстанавливается с наступлением темноты. Молодой человек скрывает этот факт от окружающих: все думают, что он полностью слеп. Вскоре Кён Су становится свидетелем убийства наследного принца, который спустя долгие годы плена возвращается в родной дом из Империи Цин.
2022-12-05
2022-12-05
2022-12-05 15:03:50
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