Какой контент Disney+ представит в 2023 году

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Стриминговая платформа Disney+ опубликовала список контента, который будет представлен в 2023 году. В него вошли сериалы Moving (무빙) о детях со сверхъестественными способностями, «Худшее зло» (최악의 악) о борьбе полицейских с наркоторговцами, второй сезон сериала «Тень детектива» (형사록) и многие другие. Особого внимания заслуживает сериал «Назови это любовью» (사랑이라 말해요) в главной роли с актёром Ким Ён Гваном (김영광) и актрисой Ли Сон Гён (이성경). Его сюжет повествует о девушке по имени Сим У Чжу, которая решается отомстить любовнице своего отца, заведя роман с её сыном. А пока Disney+ представит два новых проекта, премьера которых запланирована на декабрь этого года. Сериал «Связь» (커넥트) в главной роли с актёрами Чон Хэ Ином (정해인), Ко Гён Пхё (고경표) и актрисой Ким Хе Чжун (김혜준) выйдет 7 декабря. Его сюжет был написан по мотивам одноимённого комикса, главным героем которого является парень по имени Ха Дон Су. Молодой человек становится жертвой торговцев человеческими органами, после чего он теряет один глаз, который трансплантируется серийному убийце О Чжин Сопу. В результате этого между двумя героями устанавливается телепатическая связь. Премьера другого сериала «Казино» (카지노) в главной роли с актёром Чхве Мин Сиком (최민식) состоится 21 декабря. Это его первый сериал за последние 25 лет. В центре внимания бывший управляющий казино Чха Му Сик, легенда в мире азартных игр. Оказавшись замешанным в убийстве и потеряв всё нажитое, мужчина вновь решается сделать последнюю ставку, рискуя собственной жизнью. Кроме сериалов Disney+ в 2023 год выпустит контент об исполнителях в жанре K-POP. В их числе документальные фильмы о группе BTS (방탄소년단), SUPER JUNIOR (슈퍼주니어) и NCT 127.