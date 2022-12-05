Новый альбом роковых красавиц ((G)I-DLE

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В нашей рубрике первой субботы декабря мы представили вам новые песни от горячих роковых красавиц (G)I-DLE((여자)아이들). В частности, мы уделили внимание музыкальным работам из первого студийного, последнего пятого мини-альбома и тем, которые еще ни разу не звучали в нашем эфире, но определенно заслуживают вашего внимания!

(G)I-DLE – это одна из самых популярных гёрлз-групп в Корее на сегодняшний день. Девочки дебютировали в мае 2018 года в составе шести человек. Участница по имени Су Чжин(수진) была вынуждена покинуть группу из-за скандала со школьным буллингом. Поэтому с августа прошлого года коллектив работает и выступает в составе пяти человек.

В марте этого года на свет вышел первый регулярный альбом [I NEVER DIE]. Внимание фанатов и меломанов было приковано к этой работе по нескольким причинам. Во-первых, это был долгожданным альбомом после годового перерыва девушек; а во-вторых, это была первая работа группы в обновленном составе. Многие беспокоились, что уход скандальной участницы негативно скажется на имидже и на музыкальной деятельности коллектива в целом. Однако все опасения были напрасны. Новый альбом стал не только коммерчески успешным, но укрепили статус лидирующей гёрлз-группы в K-POP индустрии. Из этого альбома в нашем эфире прозвучали треки «TOMBOY», «VILLAIN DIES» и «ALREADY». (G)I-DLE особенны тем, что все их альбомы начиная с дебюта имеют большой успех, а титульные треки становятся хитами, которые неделями, а то и годами украшают верхние строчки отечественных и зарубежных чартов. Песня «TOMBOY» не стала исключением. С момента выпуска по сегодняшний день трек держится в ТОП-50 музыкальных чартов страны.

Девушки преуспевают во всем. В 2019 году они приняли участие в соревновательном шоу для гёрлз-групп Queendom(퀸덤). В финальном раунде девушки исполнили композицию под названием «LION» и достойно заняли третье место. Этот трек вошел в ТОП-50 лучших K-POP песен 2019 года.

17 октября группа представила пятый мини-альбом [I love]. Альбом содержит послание о том, что нужно любить себя такой, какой ты есть, даже если другие перестанут любить тебя из-за этого. Из него мы предложили нашим радиослушателям песни «Reset» и титульный трек «Nxde».

В завершение нашей программы прозвучала лиричная композиция «Услышь меня»(들어줘요) из дебютного альбома (G)I-DLE.