SM Entertainment проведёт в январе онлайн-концерт

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SM Entertainment объявило о проведении онлайн-концерта 2023 SMTOWN LIVE: SMCU PALACE @KWANGYA. Мероприятие состоится 1 января 2023 года, в нём примут участие исполнители, входящие в состав данного продюсерского агентства. Концерт будет транслироваться на YouTube-канале SMTOWN и многих других платформах. Выступления артистов будут доступны для любителей K-POP музыки в большинстве стран мира, вне зависимости от их места проживания. Как сообщили в SM Entertainment, для зрителей подготовлена оригинальная программа выступлений их любимых артистов. Ранее SM Entertainment провело аналогичный концерт SMTOWN LIVE 2022 1 января 2022 года. Это был самый просматриваемый онлайн-концерт в РК, его трансляция осуществлялась в 179 странах.