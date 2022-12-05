Песня Love Dive от группы IVE – самая прослушиваемая в 2022 году

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Музыкальный сервис Apple Music назвал самые прослушиваемые песни 2022 года в РК. На первом месте оказалась песня Love Dive гёрл-группы IVE (아이브). На втором месте ещё одна песня в исполнении этой группы ELEVEN (일레븐). Замыкает тройку лидеров группа (G)I-DLE (여자)아이들) с популярным хитом TOMBOY (톰보이). В первую десятку также вошли следующие исполнители: NewJeans (뉴진스), BIGBANG (빅뱅), Red Velvet (레드벨벳), BIG Naughty (빅나티) и LE SSERAFIM (르세라핌). Наибольшее число поисковых запросов на сервисе Apple Music пришлось на песни Moon (문) в исполнении BTS (방탄소년단), «Люби меня» (러브 미) в исполнении рэпера BE'O (비오) и ещё одну музыкальную композицию Galaxy (갤럭시) от дуэта диджеев KOPIENS.