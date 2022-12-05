Сериал «Слава» с актрисой Сон Хе Гё выходит 30 декабря

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Стриминговая платформа Netflix анонсировала выход сериала «Слава» (더 글로리) в главной роли с актрисой Сон Хе Гё (송혜교). Его премьера состоится 30 декабря. Автором сценария стала сценарист Ким Ын Сук (김은숙), известная по таким работам как «Гоблин» (도깨비) и «Мистер Саншайн» (미스터 션샤인). Сериал «Слава» повествует об истории главной героини Мун Дон Ын, жертве школьного насилия. Девушка была вынуждена оставить учёбу в школе из-за продолжающегося издевательства над ней со стороны одноклассников, и вот спустя долгие годы она решает отомстить своим обидчикам. Мун Дон Ын устраивается на работу в школу. Обстоятельства складываются таким образом, что она становится классным руководителем ребёнка одной из бывших одноклассниц, которой она решает отомстить. Кроме Сон Хе Гё в съёмках сериала приняли участие актёры Ли До Хён (이도현), Пак Сон Хун (박성훈), актрисы Им Чжи Ён (임지연), Ём Хе Ран (염혜란) и другие.