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Дата рождения: 22 октября 1984 г.

Вес: 85 кг

Рост: 180 см

Дебют: Веб-комикс «Песнь старого солдата» (노병가), 2008 год





Автор комиксов, художник и медийная личность Ким Хи Мин дебютировал в 2008 году. Его первой работой стал веб-комикс «Песнь старого солдата» об альтернативной службе в органах южнокорейской полиции. Артист известен под творческим псевдонимом Kian 84, происхождение которого связано с районом Киан-дон в городе Хвасоне провинции Кёнгидо, где он начал обучение художественному искусству. На сегодняшний день – это один из самых известных в РК авторов веб-комиксов. В числе его главных работ – «Король моды» (패션왕), «Король восстановившихся учеников» (복학왕). С 2011 года Ким Хи Мин снимается на телевидении. Среди передач с его участием стоит выделить «Я живу один» (나 혼자 산다), «Счастливы вместе 3» (해피투게더 3). В настоящее время Ким Хи Мин занимается рисованием в жанре поп-арт. В марте 2022 года состоялась его первая выставка картин. Параллельно с художественной деятельностью Ким Хи Мин ведёт YouTube-канал «Жизнь 84» (인생84), в котором рассказывает о своей жизни, встречах с южнокорейскими артистами, управлении компанией Kian 84