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Последняя миссия ангела: Любовь (13) 씩씩하게 살 거야

#Говорим как герои сериалов l 2022-12-05

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

연서: 참 이상해. 

Ён Со: Так странно.

김단이랑 같이 보낸 시간 고작 한 계절인데

Я провела с Ким Даном всего один сезон.

왜 이렇게 다 텅 비어버린 거 같지? 

Но почему всё кажется таким опустевшим?

씩씩하게 살 거야. 그럴 건데

Я буду стойко идти по жизни. Буду, но…

아주 가끔 너 생각하면서 울게. 

Лишь изредка я буду думать о тебе и плакать.


Фраза недели 

씩씩하게 살 거야

[Ссик-ссик-ха-гэ саль-ко-я] 

Я буду стойко идти по жизни


Примеры

☞ - 이번에 안 됐다고 너무 실망하지 마. 다시 도전하면 되잖아! 

- 맞아. 나 씩씩하게 살 거야. 이게 끝이 아니니까!

« - Не переживай, что в этот раз у тебя не получилось. Ведь всегда можно попробовать еще в следующий раз!

- Ты права! Я буду стойко жить дальше, ведь это еще не конец!» 


Другие выражения

☞ 씩씩하다 / 씩씩한

«Стойкий, мужественный, бодрый»


☞ 씩씩하게

«Стойко, мужественно, бодро»


☞ Основа глагола окончание «ㄹ» или «을» + 거야

Грамматическая конструкция глаголов будущего времени


Примеры 

☞ 씩씩한 남자

«Мужественный мужчина» 


☞ 씩씩하고 우렁찬 목소리

«Звучный и мужественный голос»

☞ 군인들이 씩씩하게 행진한다

 «Солдаты бойко маршировали»


☞ 갈 거야

«Пойду»


☞ 잡을 거야

«Поймаю»


☞ 먹을 거야

«Поем»


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