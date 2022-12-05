Последняя миссия ангела: Любовь (13) 씩씩하게 살 거야

올빼미 (Ночная сова)
2022-12-05
#Говорим как герои сериалов l 2022-12-05
Диалог недели
연서: 참 이상해.
Ён Со: Так странно.
김단이랑 같이 보낸 시간 고작 한 계절인데
Я провела с Ким Даном всего один сезон.
왜 이렇게 다 텅 비어버린 거 같지?
Но почему всё кажется таким опустевшим?
씩씩하게 살 거야. 그럴 건데
Я буду стойко идти по жизни. Буду, но…
아주 가끔 너 생각하면서 울게.
Лишь изредка я буду думать о тебе и плакать.
Фраза недели
씩씩하게 살 거야
[Ссик-ссик-ха-гэ саль-ко-я]
Я буду стойко идти по жизни
Примеры
☞ - 이번에 안 됐다고 너무 실망하지 마. 다시 도전하면 되잖아!
- 맞아. 나 씩씩하게 살 거야. 이게 끝이 아니니까!
« - Не переживай, что в этот раз у тебя не получилось. Ведь всегда можно попробовать еще в следующий раз!
- Ты права! Я буду стойко жить дальше, ведь это еще не конец!»
Другие выражения
☞ 씩씩하다 / 씩씩한
«Стойкий, мужественный, бодрый»
☞ 씩씩하게
«Стойко, мужественно, бодро»
☞ Основа глагола окончание «ㄹ» или «을» + 거야
Грамматическая конструкция глаголов будущего времени
Примеры
☞ 씩씩한 남자
«Мужественный мужчина»
☞ 씩씩하고 우렁찬 목소리
«Звучный и мужественный голос»
☞ 군인들이 씩씩하게 행진한다
«Солдаты бойко маршировали»
☞ 갈 거야
«Пойду»
☞ 잡을 거야
«Поймаю»
☞ 먹을 거야
«Поем»
2022-12-05
2022-12-05
2022-12-05 15:03:50
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