Рассказ «Инстинкт к летнему отдыху» писательницы Ли Сын Ын

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Как и говорила Та Ён, лицо пожилой женщины двигалось. Одно опущенное веко дёргалось, а кожа вокруг морщинистого рта подрагивала. Когда мелкая дрожь губ прекратилась, изо рта женщины послышался звук, напоминающий выдыхание через тонкую, узкую трубочку. Чи Хи сжалась, как это делают при испуге. Женщина прижалась к Чи Хи носом и ртом, но из них не выходило даже слабого дыхания. Когда центр машины на повороте сместился, пожилая женщина повалилась на Чи Хи.









- Дорогой… Бабушка…

- Что с матерью?

Увидев мужчину, Чи Хи пожалела. Не надо было расстёгивать ремень. Она сделала это, чтобы пригладить одежду на спине женщины. После этого всё и случилось.

- Кажется, она не дышит.

- Она же храпит.

Но хрипящие звуки доносились не справа от Чи Хи, а снизу от её подбородка. Это храпела маленькая девочка, у которой был сильно заложен нос. Из носа и рта пожилой женщины, прислонённых к ладони Чи Хи, не ощущалось и слабого дыхания.

- Нужно срочно остановить машину.





“여보...할머니가...”





“어머니가 왜요”





남자를 보며 지희는 후회했다.

안전벨트를 풀지 말았어야 했다.

등을 쓸어내려주려고 지희가 여자의 안전벨트 버튼을 눌렀다.

그리고 이후의 일이 벌어졌다.





“숨을 안 쉬는 것 같아요”





“코를 골고 계시잖아요”





하지만 그르렁거리는 소리는 오른쪽이 아니라 지희의 턱 바로 아래에서 들려왔다.

비염이 심한 이 작은 아이는 코를 골았다.

지희의 팔등에 맞닿은 여자의 코와 입에서는 희미한 호흡도 느껴지지 않았다.





“지금 당장 차를 세워야 해요”









Из интервью с профессором Пан Мин Хо Сеульского национального университета:

После двух-трёх лет изолированной жизни между сущностью человека и жизнью в изоляции происходит диссонанс. Люди начинают следовать за своей сущностью. Название произведения – «Инстинкт к летнему отдыху». В одной семье сын везёт домой больную деменцией мать, другая семья едет на отдых несмотря на эпидемию коронавируса. Произведение показывает, как люди реагируют на нелепые события, которые разворачиваются в одной машине. Читателю становится ясно, что истинную природу человека, живущего в ограниченных условиях коронавируса, всё равно не скрыть.









Кён Хо осмотрел салон через зеркало заднего вида. Голова женщины упала, он не видел её лица. Но машину остановить он не мог.

Ощутив сильный приступ жажды, Кён Хо нажал на газ. Мужчина рядом потёр обеими руками лицо и снова надел очки и маску. Чёрный внедорожник мчался сквозь стену дождя.

Слева возвышалась гора, машина проехала последний поворот и загрохотала.

Когда из ямы на заасфальтированной дороге фонтаном забила струя воды, Чи Хи закрыла глаза.





경호는 룸미러로 뒷좌석을 살폈다.

고개가 푹 꺾인 여자의 얼굴은 보이지 않았다.

하지만 차를 세울 수는 없었다.





경호는 심한 갈증을 느끼며 액셀을 밟았다.

남자는 양 손바닥으로 얼굴을 문지른 후 다시 안경과 마스크를 썼다.

검은 SUV는 폭우를 뚫고 달렸다.





왼편으로 산을 끼고 달리던 차는 마지막 커브를 지나며 덜컹거렸다.





아스팔트 도로의 움푹 팬 웅덩이에서 솟아오른 물보라가

보닛과 앞 유리를 뒤덮을 때 지희는 두 눈을 감았다.









Писательница Ли Сын Ын родилась в Сеуле в 1980 году. Дебютировала в 2014 году с рассказом «Диван».