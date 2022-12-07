Традиция заготовки кимчхи в Северной Корее

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Вне всякого сомнения, традиционные квашеные овощи кимчхи – самое представительное корейское блюдо. Оно получило мировое признание как здоровая пища. Раньше в зимний период свежие овощи были практически недоступны, поэтому в конце осени или начале зимы в Корее приступали к заготовке кимчхи для длительного хранения. Эта традиция дошла до наших дней, и сегодня многие корейские семьи уже закончили зимние заготовки кимчхи. В Северной Корее кимчжан называют битвой. Уже в начале ноября начинает падать снег, температура резко опускается ниже нуля, и всё замерзает. Поэтому в этот период мобилизуют всех людей и все возможные грузовые транспортные средства, чтобы успеть собрать капусту и редьку за короткое время - один-два дня. Весь процесс кимчжана происходит настолько быстро, что напоминает настоящее сражение. Процесс приготовления кимчхи на Севере в основном схож с южнокорейским за исключением того, что северяне, в отличие от южан, почти не используют засоленные ферментированные морепродукты. Кроме того, беженцы из Северной Кореи с удивлением обнаруживают, что в южнокорейских кимчхи слишком мало жидкости.

В этом выпуске мы рассмотрим культуру заготовки кимчхи в Северной Корее, а поможет нам в этом госпожа Ким Ён Хи, начальник отдела внешних связей Фонда адаптации беженцев из Северной Кореи «Хана».