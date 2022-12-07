Развлекательницы кисэн всегда занимали необычное положение в корейском обществе государства Чосон. Они официально относились к государственным ведомствам, при этом не считались дворянским классом, но были грамотными, разносторонними и эрудированными. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 8 декабря мы расскажем вам об известных кисэн того времени и познакомим со связанными с ними мелодиями.





Выпуск 595. Развлекательницы кисэн

* Песня «Ручей, с холмов текущий» – Ли Юн Чжин (вокал)

* Мелодия «На струнах комунго» – Чан Ын Сон (цитра комунго)

* Песня «Далёкий любимый» – Чон Ма Ри (вокал)