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Развлекательницы кисэн

#Мелодии Кореи l 2022-12-08

Мелодии Кореи

Развлекательницы кисэн

Развлекательницы кисэн всегда занимали необычное положение в корейском обществе государства Чосон. Они официально относились к государственным ведомствам, при этом не считались дворянским классом, но были грамотными, разносторонними и эрудированными. В выпуске передачи «Мелодии Кореи» от 8 декабря мы расскажем вам об известных кисэн того времени и познакомим со связанными с ними мелодиями.   


Выпуск 595. Развлекательницы кисэн

* Песня «Ручей, с холмов текущий» – Ли Юн Чжин (вокал)

* Мелодия «На струнах комунго» – Чан Ын Сон (цитра комунго)

* Песня «Далёкий любимый» – Чон Ма Ри (вокал)

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