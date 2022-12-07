Южнокорейская сборная успешно выступила на ЧМ-2022

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Сборная Республики Корея по футболу проиграла команде Бразилии со счётом 4:1 и не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре. Тем не менее, на этапе группового отбора сборная порадовала болельщиков. В самой первой групповой игре со сборной Уругвая южнокорейская сборная сыграла вничью, заработав одно очко. Однако с учётом сильного потенциала уругвайской команды исход матча всё равно можно считать успешным. Неудачным для отечественной сборной оказался матч с Ганой, который закончился поражением со счётом 3:2. Изначально южнокорейские футболисты проигрывали со счётом 2:0, однако смогли сравнять счёт, но после этого сборная Ганы снова забила гол, который отыграть уже не удалось. Во время третьего матча сборная РК встретилась со сборной Португалии, одной из сильнейших сборных Европы.

Результаты трёх игр у южнокорейской сборной оказались такими же, как у сборной Уругвая – 1 победа, 1 ничья и 1 поражение. Сумма забитых голов также оказалась одинаковой, однако южнокорейская сборная превзошла сборную Уругвая по другим показателям и в итоге смогла выйти в плей-офф.

7 декабря южнокорейская сборная вернулась на родину. В международном аэропорту Инчхон болельщики тепло встретили футболистов. Участники сборной поблагодарили жителей страны за поддержку, которую они оказывали с момента открытия чемпионата. Главный тренер сборной Паулу Бенту сразу после матча с Бразилией объявил об уходе со своего поста. Он отметил, что это решение не связано с результатами чемпионата, и оно было принято ещё в сентябре. Бенту заявил: «Хочу поблагодарить игроков за то, что они сделали. Они отдали все свои силы, и я рад и горд, что был их тренером». Он также поблагодарил болельщиков, приехавших в аэропорт, чтобы встретить команду.

На нынешнем чемпионате южнокорейские футболисты в третий раз вышли из группового этапа: в 2002 году они смогли дойти до полуфинала, а в 2010 году, как и на этот раз, до 1/8 финала. Остаётся надеяться на то, что южнокорейский футбол будет развиваться и дальше, воспитывая новых лидеров отечественного спорта.