Власти РК рассматривают возможность отмены масочного режима

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В Республике Корея рассматривается возможность отмены масочного режима в помещениях. Об этом сообщила 7 декабря начальник Корейского управления по контролю и профилактике заболеваний Пэк Кён Нан. По её словам, рассматривается возможность постепенного перехода к рекомендательному режиму ношения масок. Между тем, он останется обязательным для транспорта и объектов для ухода за людьми из группы высокого риска. О возможной отмене масочного режима говорил и премьер-министр Хан Док Су, выступая 6 декабря на пресс-конференции. По его словам, указание о рассмотрении этого вопроса было дано ещё в сентябре.

Вместе с тем, некоторые местные администрации РК выступают за отмену масочного режима на уровне регионов. Власти города Тэчжона направили в управление официальное письмо о намерении самостоятельно отменить обязательное ношение масок, если до 15 декабря соответствующее решение не будет принято на правительственном уровне. Это первый случай, когда региональная администрация выразила позицию, отличную от позиции правительства по поводу масочного режима. 5 декабря аналогичное письмо направила и администрация провинции Чхунчхон-Намдо.

В Управлении по контролю и профилактике заболеваний ответили, что послабление мер должно обязательно согласовываться с органами центрального правительства. Самостоятельная отмена масочного режима на уровне регионального правительства невозможна. Специалисты, тем временем, намерены принимать решение с учётом общей эпидемической ситуации в стране и возможного роста заболеваемости в зимний период.