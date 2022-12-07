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5 декабря в Сеуле состоялся южнокорейско-вьетнамский саммит, в ходе которого президенты двух стран Юн Сок Ёль и Нгуен Суан Фук договорились о выводе отношений на уровень стратегического партнёрства. По итогам саммита подписаны девять меморандумов о взаимопонимании и принято совместное заявление, в котором детально описан план расширения сотрудничества. На данный момент Вьетнам имеет такие отношения лишь с тремя странами – Китаем, Россией и Индией.

Кроме того, главы государств договорились укреплять цепочки поставок редкоземельных металлов и сотрудничество в области таких высокотехнологичных отраслей как цифровая, энергетическая и биофармацевтическая сферы. Вьетнам занимает второе место в мире по запасам редкоземельных металлов, поэтому обладает большим потенциалом для сотрудничества. В ходе встречи стороны обозначили общие целевые показатели торгового оборота, который должен составить 100 млрд. долларов в 2023 году и 150 млрд. долларов в 2030 году.

Визит президента Вьетнама был приурочен к 30-летию установления дипломатических отношений. За три десятилетия Вьетнам стал для Республики Корея третьей по счёту страной по объёмам экспорта после Китая и США, четвёртой страной по объёмам торговли после Китая, США и Японии и третьей по объёмам инвестиций. За 30 лет отношений объём двусторонней торговли увеличился в 140 раз, значительно расширились культурные и гуманитарные обмены благодаря распространению во Вьетнаме «корейской волны». Теперь настало время подготовиться к следующим трём десятилетиям активного двустороннего сотрудничества.