Музыкальные новинки ноября 2022 года





Ноябрь стал еще одним месяцем, полным захватывающих релизов! В частности, в корейских плейлистах появились имена долгожданных музыкантов. 25 ноября новый сингл-альбом выпустила Сон Со Хи(송소희), исполняющая традиционные народные песни. [Путешествие по облачному мысу: Journey to Utopia] стал первым альбомом за последние полтора года, после того как певица подписала контракт с новым агентством. В пластинке всего три музыкальных трека – «Монгымпхо тхарён»(몽금포타령) или же «Песнь о бухте Монгымпхо», интро «Путь к облачному мысу»(구름곶 가는 길) и заглавная композиция «Путешествие по облачному мысу»(구름곶 여행), которая и открыла нашу рубрику.

Новую работу представил певец Ли Сок Хун(이석훈) из популярного балладного трио SG Wannabe(SG워너비). В сингл-альбом [ALIVE] вошли песни, которые рассказывают о нашей жизни, о том, какие чувства и эмоции возникают в процессе взаимодействия с окружающими нас людьми. На наших волнах прозвучала музыкальная дорожка «Distance»(사람, 틈).

Следом мы познакомили вас с очаровательной рок-певицей Юн Сон(윤성) и ее новой музыкальной дорожкой «Любовь – это ложь»(사랑은 결국 거짓말). Юн Сон является вокалисткой рок-бэнда A-FRICA(아프리카), который дебютировал в 2006 году. В начале этого года певица приняла участие во втором сезоне музыкального телешоу Sing Again(싱어게인2), по итогам которого заняла почетное третье место.

Огромный сюрприз для меломанов сделал легендарный певец Чо Ён Пхиль(조용필)! 72-летний народный артист выпустил сингл под названием [Road to 20 – Prelude 1]. Новая работа является увертюрой к предстоящему 20-му альбому, который будет выпущен в конце следующего года в честь 55-й годовщины дебюта. И в нашем эфире прозвучала композиция «Момент»(찰나).

На сцену также вернулись дивы K-POP KARA(카라)! Девушки воссоединились после семилетнего перерыва и выпустили специальный альбом, посвященный 15-летию группы. Заглавный трек «WHEN I MOVE» сразу стал популярным в сети.

В завершение нашей рубрики прозвучала песня «Дует холодный ветер»(찬바람이 불어오네요) в исполнении певицы Kassy(케이시), «Если ты так хочешь» (이럴거면) певца Чан Гон Хо и Кильсанхва (길상화) певца Ха Дон Гына.