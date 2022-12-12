Джентльмен и девушка (1) 왜 이렇게 삐딱선이야

Диалог недели

수철: 단단아. 우리 한가족인데 니편 내편, 니 엄마 내 아빠, 그런 소리 하면 안 되는 거야. 그럼 엄마 속상해.

Су Чхоль: Дандан. Мы ведь одна семья. Что значит «твоя мама», «мой папа»? Что это за конфронтация? Так нельзя. Это расстраивает маму.

단단: 아빠는 내 마음 몰라.

Дандан: Папа, ты не знаешь, что я чувствую.

수철: 우리 단단이가 사춘기가 왔나. 왜 이렇게 삐딱선이야.

Су Чхоль: Неужели у нашей Дандан начался переходный возраст? Какая же ты хулиганка.





Фраза недели

왜 이렇게 삐딱선이야

[Уэ и-ро-кэ пи-ттак-со-ни-я]

Какая же ты хулиганка.





Примеры

☞ - 이것도 맘에 안 들고 저것도 맘에 안 들어. 다 맘에 안 들어. 왜 이렇게 삐딱선이야. 뭐가 문젠데?

- 속상하게 해서 미안해. 오늘 몸이 안좋아서 그래.

«- Всё тебе не то, всё не так. Ничего не нравится! Ты чего такая капризная? В чём проблема?

- Прости, если обидела, я правда сегодня чувствую себя не очень хорошо.»





Другие выражения

☞ 삐딱선

«Кривая / наклонная / косая линия», в пер. значении «хулиган / хулиганка»





☞ 삐딱하다

«Язвить / кривляться / капризничать»





☞ 삐딱선을 타다

«Идти по наклонной / капризничать, плохо себя вести»





«아이는 뭐가 맘에 안 들었는지 계속 삐딱선을 탔다», «Видимо, ребенка, что-то не устраивало, и он продолжал плохо себя вести».





Примеры

☞ 아이는 뭐가 맘에 안 들었는지 계속 삐딱선을 탔다.

«Видимо, ребенка, что-то не устраивало, и он продолжал плохо себя вести»





☞ 인생이 삐딱선을 타기 시작했다.

«Жизнь начала катиться по наклонной»



