Ю Сон Хо – новый участник передачи «Один день и две ночи»

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Певец и актёр Ю Сон Хо (유선호) стал новым участником развлекательной передачи телеканала KBS2 «Один день и две ночи» (1박2일). Первый выпуск с его участием вышел в эфир в воскресенье 11 декабря. Ю Сон Хо начал свой путь в южнокорейском шоу-бизнесе в 2017 году, приняв участие во втором сезоне музыкальной передачи PRODUCE 101 (프로듀스 101). В настоящее время артист сочетает музыкальную карьеру со съёмками в южнокорейских сериалах. Среди последних работ с его участием внимания заслуживает сериал «Зонт» (슈룹). Передача «Один день и две ночи» выходит в эфир каждое воскресенье вечером. Её постоянными ведущими являются певец Ким Чжон Мин (김종민), комедиант Мун Сэ Юн (문세윤), рэпер Дин Дин (딘딘), актёры На Ин У (나인우) и Ён Чжон Хун (연정훈).