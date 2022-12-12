Чем интересовались южнокорейцы в интернете в 2022 году?

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Google Korea опубликовала самые популярные поисковые запросы в РК по итогам 2022 года. Согласно представленным данным, южнокорейцы в этом году проявили наибольший интерес к проблеме изменения климата. На втором и третьем местах - сериал телеканала ENA «Странный адвокат У Ён У» (이상한 변호사 우영우) и краткосрочный прогноз погоды. Среди исполнителей в жанре K-POP были отмечены группа NewJeans (뉴진스), участник группы Forestella (포레스텔라) Ко У Рим (고우림) и участница группы IVE (아이브) Чан Вон Ён (장원영). В тройку популярных сериалов вошли «Странный адвокат У Ён У», «Суринам» (수리남) и «Адвокат за тысячу вон» (천원짜리 변호사). Среди фильмов наибольший интерес вызвали «Криминальный город 2» (범죄도시2), «Топ Ган: Мэверик» и «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». С полным списком «Год в поиске» от Google можно ознакомиться на портале Google Trends.