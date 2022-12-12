Фильм «Микки-17» режиссёра Пон Чжун Хо выйдет в 2024 году





Научно-фантастический фильм «Микки-17» (미키17) режиссёра Пон Чжун Хо (봉준호) выйдет в прокат 29 марта 2024 года. Как сообщили в студии Warner Bros. Entertainment, его премьера состоится только в кинотеатрах. Режиссёр Пон Чжун Хо возьмёт на себя задачи по созданию сценария, постановке и продюсированию фильма. Сюжет киноленты будет создан по мотивам романа Эдварда Эштона «Микки-7», вышедшего в феврале 2022 года. В центре внимания актёр Роберт Паттинсон в роли робота Микки, участника колонизации ледяного мира Нифльхейм. Вместе с ним в съёмках примет участие актёр Стивен Ён, ранее сыгравший в фильме «Минари» (미나리) режиссёра Ли Айзека Чуна. Тизер с участием Роберта Паттинсона доступен для просмотра на официальном аккаунте Warner Bros. Entertainment в Twitter.