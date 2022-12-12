Актриса Мун Гын Ён – первый лауреат премии имени Кан Су Ён

ⓒ Women In Film Korea

Актриса и режиссёр Мун Гын Ён (문근영) удостоена специальной премии имени Кан Су Ён. Данная премия учреждена в этом году ассоциацией женщин-кинематографистов с целью почтить память актрисы Кан Су Ён (강수연), скончавшейся в мае 2022 года. Кан Су Ён является известной личностью в мире кино. Она начала актёрскую карьеру в 1975 году в возрасте девяти лет, за последние 47 лет вышли десятки фильмов и сериалов с её участием. Премия имени Кан Су Ён вручается за вклад в развитие южнокорейского кинематографа, в том числе за высокие результаты в актёрском искусстве, режиссуре и других сферах кино. Церемония награждения состоится 15 декабря в рамках Фестиваля женщин-кинематографистов (여성영화인축제) 2022 года. Актриса Мун Гын Ён дебютировала на экране в 1999 году, снявшись в фильме «На дороге» (길 위에서). Среди работ с её участием заслуживают внимания киноленты «Молодая невеста» (어린 신부), Трон (사도) и «Стеклянный сад» (유리정원).