Расцвет музеев одного художника. Ч.1





Музеи одного художника обычно учреждаются местными властями или культурными фондами с целью увековечить творчество определённого художника. Такие музеи, где чтят память художников, оставивших чёткий след в корейской истории искусства, сохраняют их творческие достижения, оставляя их имена на века.





Главный вход в Музей Хван Ги у подножия горы Пугаксан (Сеул). Для строительства этого здания, отличающегося мягкими изгибами, использовали камень, а для полуцилиндрических крыш — освинцованные медные пластины. Музей, открытый в 1992 г., чтобы увековечить имя художника и его творчество, а равно поддержать современных художников, в 1994 г. был удостоен архитектурной награды Ким Су Гына.

© Whanki Foundation•Whanki Museum

Художественным музеям дают имя человека, как правило, в двух случаях. В первом - это имя спонсора, который был страстным коллекционером. Таков, например, Музей Соломона Р. Гуггенхайма или Музей американского искусства Уитни. В этих музеях можно оценить философию коллекционирования спонсора и тенденции истории искусства в собранных произведениях. Второй случай - музеи, посвящённые одному художнику. Таковы Музей Ван Гога, Музей Пикассо, Музей Матисса. Эти музеи позволяют взглянуть с разных сторон на жизнь и творчество конкретного художника.

В Корее за последние 10 лет тоже появилось немало музеев одного художника. Обычно их открывают на родине живописца или в том месте, с которым его свела судьба. Музей Пак Но Су в округе Чонно-гу или Музей Чхве Ман Лина в округе Сонбук-ку в Сеуле - примеры того, как дом художника превратили в общественный музей, ставший достопримечательностью. Пак Но Су, который специализировался на корейской живописи, известен своим элегантным созерцательным стилем, а Чхве Ман Лин был одним из первопроходцев корейской абстрактной скульптуры.

Музей Ким Чжон Ёна в столичном районе Пхёнчхан-дон и Музей Ким Се Чжуна в Хёчхан-доне посвящены скульпторам, относительно отчуждённым от мира искусства. Оба музея отличает винтажная атмосфера. Ким Чжон Ён, будучи пионером корейской абстрактной скульптуры, стремился к чистому пластическому искусству, в котором чувствуется жизненная сила, выявленная на основе наблюдений за природой и человеком. Что касается Ким Се Чжуна, то он был в основном погружён в религиозную тематику. Такие музеи, организуя специальные выставки и обучающие программы, освещающие жизнь художника и мир его творчества, дают посетителям возможность ещё больше узнать о художнике, которому посвящён музей.





Ким Хван Ги создал свой характерный стиль, соединив лиризм корейских эмоций с западным модернизмом.

© Whanki Foundation•Whanki Museum

Музей Хван Ги: два человека — одна душа

Ким Хван Ги - величайший корейский художник. И не только потому, что в ноябре 2019 года одно из его выдающихся полотен «Universe 05-IV-71 #200» было продано на аукционе Кристис в Гонконге за рекордную для корейских художников сумму в 11 млн 2 тыс долларов. Во время учёбы в Японии художник освоил приёмы западной живописи и использовал их, чтобы выражать сугубо корейские эмоции, используя такие мотивы, как луна, горы, море, белый фарфор, журавли, цветущая слива.

В Корее художника ждало блестящее будущее, но он, оставив за спиной славу и стабильность, в 1963 году перебрался в Нью-Йорк. Там он познакомился с американским абстрактным импрессионизмом, на основе которого впоследствии создал завершённую форму корейского абстракционизма, содержащего в себе вкрадчивый лиризм. Иначе говоря, Ким доказал, что является художником, который одержал победу над самим собой, отринув себя прежнего. И это причина, по которой его боготворят по сей день. Его абстракции - это тысячи точек, но среди них, отдельных или наложенных друг на друга, нет ни одной одинаковой.

К Музею Хван Ги в сеульском районе Пуам-дон ведёт извилистая дорога. Позади возвышается гора Пугак-сан, поэтому сам музей похож на картину. После кончины Кима в 1974 году его жена Ким Хян Ан передала в дар множество его работ, благодаря чему в 1992 году был открыт этот музей. В нём находится самое большое собрание произведений художника в технике пуантилизма, оцениваемое в миллиарды вон.

Настоящее имя Ким Хян Ан — Пён Дон Рим. Она была одной из «передовых женщин» Кореи в первой половине 1900-ых годов и сначала вышла замуж за Ли Сана, поэта и писателя, первопроходца корейской модернистской литературы. Но болезнь лёгких унесла Ли Сана из жизни всего через несколько месяцев после свадьбы. Семь лет спустя Пён познакомили с Ким Хван Ги, долговязым вдовцом с тремя детьми. Несмотря на категорический протест семьи, она вышла за него замуж и взяла себе в качестве нового имени его псевдоним Хян Ан. Чувствуя, что муж нуждается в творческой «перезагрузке», она предложила ему поехать в Париж и отправилась туда первой, чтобы найти мастерскую. Через год к ней присоединился Ким. После его смерти в Нью-Йорке она создала Фонд Хван Ги и открыла музей в Пуам-доне - недалеко от центра города и в то же время на природе. Остаток своей жизни она, как и обещала мужу, провела увековечивая его имя.

Уникальная особенность здания Музея Хван Ги - две полуцилиндрические крыши, поэтому с главного фасада оно напоминает двух человек, стоящих рядом. В поздних работах Кима, начиная с «Duet 22-IV-74#331», появляются абстрактные изображения двух вместе стоящих людей, созданные при помощи точек и линий.





Чо Сан Ин корреспондент «Соуль кёнчже синмун»





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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