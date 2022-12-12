Расцвет музеев одного художника. Ч.2





Музей Чан Ук Чина в городе Янчжу: тоска по семье

Чан Ук Чин известен своими наивными изображениями природы и семьи. В 1963 году он устроил свою мастерскую в районе Токсо города Янчжу провинции Кёнгидо, где мог наслаждаться красотой природы, не уезжая далеко от своей семьи в Сеуле. В течение 12 лет, прожитых в Токсо, он провёл первую персональную выставку и участвовал в групповых выставках. Для него это был период экспериментов и преодолений.





Музей Чан Ук Чина в Янчжу был открыт в 2014 г. в честь этого выдающегося корейского художника позднего Нового и Новейшего времени. В октябре того же года музей попал в число восьми величайших новых музеев мира по версии BBC.

© Chang Ucchin Museum of Art, Yangju City

В 2014 году в Янчжу открылся Музей Чан Ук Чина. Основу коллекции составили 260 работ, переданных в дар городу семьёй художника. Муралы «Обеденный стол» и «Семья животных», снятые со стен его мастерской в Токсо, когда её сносили, стали частью постоянной экспозиции музея. Белый элегантный музей очень похож на творения Чана, отличающиеся простотой стиля.

Чан любил писать миниатюры. «Семейный портрет», подаренная его семьёй, имеет размер с ладонь взрослого человека. На холсте изображён маленький дом, в который с трудом поместились отец художника, его мать в белом и двое детей с прилежно сложенными впереди руками. Возможно, они любуются вечерней зарёй, поскольку всё вокруг дома алое. Два дерева, стоящие по обе стороны от дома, кажутся стражами, оберегающими семейство.

Перед музеем течёт чистый ручей. В жаркое время года многие приходят сюда семьями, чтобы заодно порезвиться в воде, а весной и осенью - чтобы полюбоваться цветами и осенней листвой.





«Ребёнок». 1980 г. Холст, масло. 33,4 × 19,2 см

© CHANG UCCHIN FOUNDATION

«Ребёнок». 1980 г. Холст, масло. 33,4 × 19,2 см

© CHANG UCCHIN FOUNDATION

Музей Пак Су Гына в уезде Янгу-гун: возвращение на родину

Один из наиболее любимых в Корее художников Пак Су Гын родился в уезде Янгу-гун провинции Канвондо. В возрасте 12 лет он увидел в журнале репродукцию картины Жан-Франсуа Милле «Анжелюс», после чего твёрдо решил стать художником. Крайняя бедность не позволяла ему получить художественное образование, поэтому он учился самостоятельно. Учителем для него стала природа, а советчиком - чувства. После Корейской войны Пак Су Гын зарабатывал на жизнь тем, что рисовал портреты в американском армейском магазине.





Пак Су Гын любил изображать простых людей и сумел выразить народную эстетику посредством несложной композиции и упрощённых линий на грубой текстуре, напоминающей гранит.

© Moon Sun-ho

Художник любил писать голые деревья с их ветками, скрывающими новые ростки и бутоны, ожидающие прихода весны. Его простые и горестные картины шептали о надежде и ожидании. Специфическая текстура, созданная путём нанесения нескольких слоёв краски после высыхания каждого предыдущего слоя, делает его картины похожими на барельефы. Люди изображены лаконичными мазками, черты их лиц размыты, поэтому невозможно понять, что у них на душе, но зато они становятся универсальными фигурами, представляющими эпоху. В образе матери на его полотнах зритель может увидеть и свою мать, и мать всех людей. Лаконизм, с которым изображены люди, имеет возвышенность, свойственную религиозной живописи.

Музей Пак Су Гына был открыт в 2022 году в уезде Янгу-гун, в месте, где родился художник. Архитектор Ли Чжон Хо спроектировал музей так, чтобы он выглядел высеченным в земле - словно это одна из картин Пака. Погружённый в объятия природы музей отличают уют и бесконечный покой. Благодаря дару семьи художника, спонсорам и ежегодным приобретениям самого музея сейчас в его коллекции более чем 235 произведений. Бывший страстным коллекционером искусства, покойный председатель «Самсунг груп» Ли Гон Хи в 2003 году приобрёл на аукционе Кристис в Нью-Йорке работу Пака «Выходной», которая была в частной коллекции. В 2021 году Самсунг передала эту картину в дар музею вместе с ещё тремя полотнами и 14-ю рисунками.





Художественный музей Ким Чхан Ёля на острове Чечжудо: назад к истокам

В Художественном музее Ким Чхан Ёля в уездном центре Халлим-ып острова Чечжудо хранится его первое полотно с каплями воды. Широко известный как «художник капель воды» Ким родился в 1929 году в Мэнсане северокорейской провинции Пхёнан-Нмдо. Талантливый мальчик не только хорошо рисовал, но и освоил «Чхончжамун» - «Текст тысячи иероглифов». 17-летний Ким, заклеймённый как антикоммунист, в одиночку пешком пересёк 38 параллель. Проведя полгода в лагере для беженцев в Сеуле, он чудесным образом воссоединился с отцом. От радости, что сын жив, отец Кима, до этого возражавший против искусства, разрешил ему рисовать, и тот поступил в Институт искусств Сеульского госуниверситета. Когда началась Корейская война, Ким вместо армии выбрал полицию и после окончания школы полиции в течение полутора лет служил на Чечжудо, чем объясняется открытие его музея на острове.





Музей Ким Чхан Ёля на острове Чечжудо был открыт в 2016 г., чтобы увековечить достижения и дух художника. Дизайн здания музея вдохновлён полотнами Кима. В музее организуются различные выставки и образовательные программы для жителей острова.

© Kim Tschang-Yeul Art Museum•Jeju

Работы Ким Чхан Ёля 1960-х годов мрачные и «липкие». По стилю их можно отнести к информель: при помощи бесформенной страсти художник запечатлел послевоенный экзистенциализм. Комки краски, словно сгустки горечи в душе, медленно превращаясь в липкую жидкость, вытекают из отверстий. Они похожи на кровавые слезы, беззвучно роняемые теми, кто страдает от ран войны. Кима часто приглашали на зарубежные выставки, поэтому он сначала переехал в Нью-Йорк, а в 1969 году осел в Париже. Это был период бедности. Он использовал в качестве мастерской конюшню, а из-за недостатка средств на материалы использовал холсты повторно, смачивая оборотную сторону водой и удаляя краску. И однажды художник обратил внимание на безмятежно блестевшие на холсте капли.

Капли на его холстах выглядят как настоящие; кажется, они скатятся вниз, если встряхнуть картину. На самом деле это оптическая иллюзия, созданная соположением белого и жёлтого, незаписанными кусками и плотными тенями. Сверкающие капли воды, существующие в напряжении упругой силы натяжения и текущей гравитации, - это парадоксальная вещь, похожая на заполненное пустое пространство. Обманчиво простые полотна с каплями принесли художнику широкую популярность и признание критиков.

Здание музея в плане - это иероглиф 回 («хве»). В шестьдесят лет Ким начал свою серию «Реккуренция» с каплями поверх иероглифов из «Чхончжамуна» - как символическое возвращение к истокам - моменту, когда он взял в руки кисть. В сентябре 2016 года на открытии музея Ким сказал: «Я родился в Мэнсане и сумел добраться до Чечжудо, не попав в лапы тиграм. Моя мечта - прожить остаток жизни на Чечжудо, если только меня не съест акула». Согласно завещанию художника, он был похоронен под деревом рядом с музеем. Художник обретает вечную жизнь в своих работах и музее, носящем его имя.





Чо Сан Ин корреспондент «Соуль кёнчже синмун»





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





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