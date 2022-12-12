Переговоры (교섭)





Режиссёр: Им Сун Ре

В ролях: Хван Чжон Мин, Хён Бин, Кан Ги Ён

Премьера: 18 января 2023 г.





Одна из экстремистских группировок захватывает в плен группу южнокорейских туристов в Афганистане. Правительство РК немедленно направляет в страну опытного дипломата Чэ Хо с целью освободить заложников. Прибыв на место, Чэ Хо использует все возможные законные средства, однако его усилия не приносят должного результата. В непростой ситуации он обращается за помощью к агенту южнокорейской разведки Тэ Сику, вместе с которым они идут по следам похитителей. Между тем, времени до начала казни заложников остаётся совсем немного.