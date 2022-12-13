Рассказ «Хвасандэги» писателя О Ён Су

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В один из ранних мартовских дней на закате даже лёгкий моросящий дождь, благоприятный для начала цветения, показался Хвасандэги неприятным и холодным. Пок Суль чётко указал, что это тот самый дом. Однако у пожилой женщины не хватало смелости войти, она всё мялась и оглядывалась в нерешительности. Нет, это не он. Сколько бы она ни думала, это не мог быть дом, где живёт её сын.

Для Хвасандэги, которая весной собирала горные травы, осенью заготавливала зерно и носила на придорожный рынок в Кёнчжу в четырёх километрах от её глухой деревни, высокий забор из каменных блоков, крашеные деревянные ворота, поблёскивающие стеклянные окна за ними - всё было похоже на какое-то учреждение, здание сельской администрации или комендатуру.









Хвасандэги было непривычно спать в комнате с татами, высоким панельным потолком, застеклённой дверью и унылыми выбеленными стенами. Всё это её удручало.

Ещё никогда в жизни Хвасандэги не видела, чтобы невестка при первой встрече со свекровью не сделала поклон, даже если и не приняла её сразу за свекровь. При этом соседи с завистью рассказывают Хвасандэги, что видели её успешного младшего сына и модницу-невестку! Чушь и смех!





휘높은 판자 천장이며 유리 바른 문이며,

싸늘해 보이는 횟가루 벽이며, 다다미방이 잠을 설레었다.

화산댁이는 자꾸만 쓸쓸했다.









Из интервью с литературным критиком Чон Со Ён:

После освобождения Кореи в 1945 году жизнь начала развиваться вокруг городов, поэтому между деревнями и городами возникла большая разница. Писатель О Ён Су считал, что по-настоящему важную ценность представляли собой именно деревни. Это и символизирует собой героиня Хвасандэги, которая в конце произведения возвращается в родную деревню.









Вдруг перед глазами Хвасандэги замелькали лица внуков из родной деревни. Они выпрашивали жёлудевые хлебцы, путались, толкались и с плачем дрались за них. Неожиданно глаза женщины наполнились слезами.

Когда солнце взошло высоко в небе, Хвасандэги взяла такой же свёрток, как и вчера, и в таких же лаптях, что и вчера, быстро пошла к дороге, ведущей в Кёнчжу.





어느 새 화산댁이 눈앞에는 두메 손자들의 얼굴이 자꾸만 얼찐거렸다.

도토리떡을 흥흥거리고 엉겨들다 줴박히고

떠밀려 찌그러지고 우는 얼굴들이었다.

화산댁이 눈시울에는 어느 새 눈물이 핑 돌았다.





해가 한 발쯤 돋았을 무렵,

어제와 꼭 같은 보퉁이를 들고

어제와 꼭 같은 짚세기를 신은 화산댁이는

경주 가도를 향해 걸음을 빨리 하고 있었다.









Писатель О Ён Су (1911-1979) родился в провинции Кёнсан-Намдо. Дебютировал в 1959 году с рассказом «Виноград».