Правительство РК планирует реформы на рынке труда

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Правительство Республики Корея в ближайшее время рассмотрит рекомендации Общества исследований рынка труда будущего, которые были представлены 12 декабря. Основная суть документа сводится к внедрению более гибкого подхода к выбору максимального рабочего времени и переходу на новую систему оплаты труда. Так, в рекомендациях предлагается сократить рабочее время. В настоящий момент количество рабочих часов подсчитывается в неделю, тогда как в рекомендациях предлагается проводить подсчёт за месяц, квартал, полугодие или год.

Действующая система 52-часовой рабочей недели включает 40-часовую основную рабочую неделю с возможностью её максимального продления до 52-х часов, тогда как рекомендации предполагают максимальное увеличение рабочей недели до 69-ти часов. Кроме того, предлагается перейти на систему оплаты труда на основе выполнения должностных обязанностей и достигнутых результатов, а не на основе выслуги лет. Правительству также рекомендуется установить справедливую систему оплаты для малых и средних предприятий, а также для внештатных работников. Помимо этого, рекомендуется пересмотреть законодательство в целях сохранения занятости пожилых работников и создания рабочих мест для молодёжи. Также предлагается установить более строгий контроль за занятостью, чтобы предотвратить случаи злоупотребления действующей системой, создав административный орган, специализирующийся на статистике занятости.

Рекомендации были составлены на основе исследования, которое длилось около пяти месяцев. Они предусматривают реформы на рынке труда действующим правительством. После публикации рекомендаций о предстоящих реформах рынка труда уже заявили президент Юн Сок Ёль и министр труда и занятости Ли Чжон Сик. Реформы, однако, могут затронуть чувствительные для населения темы, что может вызвать серьёзную реакцию в обществе.