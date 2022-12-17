Введён в эксплуатацию первый энергоблок АЭС «Синхануль»

ⓒYONHAP News14 декабря в провинции Кёнсан-Пукто состоялась церемония ввода в коммерческую эксплуатацию первого энергоблока АЭС «Синхануль». Это 27-й по счёту атомный реактор в стране и первый объект атомной энергетики, построенный на основе преимущественно отечественного оборудования. Мощности реактора достаточно для того, чтобы покрыть четверть потребностей провинции Кёнсан-Пукто в электроэнергии. Благодаря новым мощностям стабилизируются поставки электроэнергии в зимний период и сократится импорт энергоресурсов примерно на 1 млн 400 тыс тонн сжиженного природного газа в год, что позволит снизить дефицит торгового баланса на 2 млрд 600 млн долларов в год.

Изначально строительство реактора, начатое в 2010 году, планировалось завершить в 2017 году. Однако план был пересмотрен в связи с необходимостью установки дополнительной защиты после сильных землетрясений в городах Кёнчжу и Пхохане, которые расположены в той же провинции. Успешное завершение строительства энергоблока имеет также большое значение с политической точки зрения, так как предыдущее правительство выступало за отказ от ядерной энергетики. Построенный энергоблок может стать стимулом для расширения объёмов экспорта отечественных атомных технологий. О таких планах заявлял и президент страны Юн Сок Ёль, выдвинув цель построить десять зарубежных энергоблоков до 2030 года.

В течение ближайшего года планируется ввести в эксплуатацию второй энергоблок АЭС «Синхануль». Строительство третьего и четвёртого энергоблоков будет начато в 2024 году.