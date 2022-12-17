В РК ожидается крупный дефицит торгового баланса

ⓒYONHAP NewsДефицит торгового баланса может превысить по итогам текущего года 50 млрд долларов. Как сообщили в Таможенном управлении Республики Корея, объём экспорта за первые десять месяцев года снизился на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а дефицит торгового баланса составил 47 млрд 464 млн долларов. Этот показатель более чем вдвое превысил предыдущий максимум 1996 года, составивший 20 млрд 624 млн долларов. В последний раз дефицит торгового баланса был отмечен в 2008 году во время финансового кризиса. Несмотря на то, что данная ситуация была ожидаемой, реальные показатели превысили прогнозы. По мнению экспертов, подобная ситуация может продолжиться и в следующем году.

Основная причина дефицита торгового баланса связана с ростом импорта, вызванного резким скачком цен на энергоресурсы. Я января по октябрь этого года сумма импорта нефти, газа и угля выросла на 72,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Другая причина связана со значительным сокращением экспорта. В частности, зарубежные поставки полупроводников сократились на 27,6% по сравнению с прошлым годом. Более чем на 40% сократились объёмы экспорта металлургической продукции, автозапчастей, средств беспроводной связи и высокоточного оборудования. Ещё одним существенным фактором стало сокращение экспорта в Китай на 34,3%. Это связано как с ограничительными мерами США, так и с последствиями пандемии. Правительство намерено предпринять меры, нацеленные на стимулирование экспорта, а именно открытие новых зарубежных рынков, укрепление конкурентоспособности и упрощение административных процедур.



