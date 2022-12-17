Бум веганства

Можно ли называть себя вегетарианцем, если иногда ешь мясо? Такой гибкий подход к питанию позволяет придерживаться «устойчивого вегетарианства», которое особенно необходимо современному человеку. Как говорят вегетарианцы, «десять нестрогих вегетарианцев миру нужнее, чем один строгий», и если каждый из нас начнёт с малого, то тогда мы сможем установить отношения здорового сосуществования с нашей планетой.









Даже нестрогий вегетарианец — благо

Мы часто называем вегетарианцев веганами, но, строго говоря, существует несколько типов вегетарианства. Веганы - это строгие вегетарианцы, которые не едят ни мяса, ни молочных продуктов, ни яиц. Только овощи и фрукты. Лакто-вегетарианцы добавляют к фруктово-овощной диете молочные продукты и мёд. Лакто-ово-вегетарианцы едят также яйца. Пескетарианцы употребляют в пищу рыбу и другие морепродукты. А поллотарианцы — ещё и птицу. И, наконец, флекситарианцы, которые иногда позволяют себе даже красное мясо.

Именно последние возглавляют тренды в потреблении повседневных товаров. Таких людей, которые, придерживаясь фруктово-овощной диеты, иногда едят мясо, называют «периодическими вегетарианцами». Обычно они употребляют мясо во время совместных приёмов пищи с друзьями или коллегами, поскольку не хотят доставлять неудобства окружающим или вынуждать готовить для себя отдельно.





Одни становятся вегетарианцами ради собственного здоровья, другие — ради сохранения окружающей среды или благополучия животных. Вегетарианство в результате роста числа его сторонников больше не считается чем-то необычным и закрепилось как своего рода культура.

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Ли Хён Чжу, фармацевт традиционной восточной медицины и автор книги «Периодическое вегетарианство на 30 дней», с 2010 года ведёт кампанию «Понедельник без мяса». Она говорит: «Всё больше людей хотят быть вегетарианцами, поскольку употребление мяса ассоциируется с такими проблемами как изменение климата, безопасность пищевых продуктов, благополучие животных и здоровье. Однако полностью отказаться от мяса сразу непросто. Для Земли и её обитателей “периодическое вегетарианство”, при котором значительное число людей поощряют есть меньше мяса, гораздо эффективнее обращения одного человека в строгого вегетарианца».

Можно подумать, что, если отказаться от мяса лишь на один день в неделю, мало что изменится. Но если бы каждый из 1.830 сотрудников Сеульской мэрии ел раз в неделю только овощи (52 приёма пищи в год), то это произвело бы эффект, сравнимый с посадкой 70.000 тридцатилетних сосен, или позволило бы сэкономить 8% электроэнергии, потребляемой в главном здании администрации Сеула за год.





Влияние поколения MZ

За превращением бума веганства в долговременный тренд стоят предпочтения миллениалов (M) и зумеров (Z). В отличие от старших поколений, поколение MZ придерживается своих собственных принципов, считая важным здоровье и практикуя концептуальное потребление. Это они ввели в обиход неологизмы «охаун 오하운» (от первых слогов «о-ныль ха-ру ун-дон», т.е. «занятия спортом каждый день») и «здоровое удовольствие», а мясу с его большим содержанием холестерина и насыщенных жиров предпочитают продукты растительного происхождения. Миллениалы и зумеры считают, что люди, животные и растения должны сосуществовать в гармонии. И промышленность не может не отвечать на новые запросы потребителей.





Первый корейский веганский фэшн-бренд VEGAN TIGER создаёт цикл сосуществования и этического потребления ради благополучия Земли за счёт использования растительного сырья вместо материалов животного происхождения, в том числе меха и кожи.

© VEGAN TIGER

Заменители мяса

Бум веганства вызвал к жизни не только стартапы фудтеха, но и побудил предприятия традиционных продуктов питания заняться производством заменителей мяса, часто называемых едой будущего. Заменители мяса по вкусу и текстуре похожи на мясо, но производятся из сырья растительного происхождения. К их появлению и росту объёмов производства привели разнообразные причины, в частности чрезмерный выброс двуокиси углерода, загрязнение окружающей среды и забота о благополучии животных.

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, парниковый газ, который выделяет весь домашний скот в мире, составляет 14,5% от глобальных выбросов парниковых газов, при этом 65% этого объёма приходится на крупный рогатый скот.

Углеродный след - это объём парниковых газов (в частности, двуокиси углерода), возникающих в результате деятельности человека, а также в процессе производства и потребления. Производство одного килограмма говядины приводит к выбросу 99,48 кг двуокиси углерода. Это в 22 раза больше, чем рис, в 47 раз больше, чем помидоры и в 216 раз больше, чем картофель.

Пищевая промышленность, которая должна идти во главе претворения в жизнь принципов экологического, социального и корпоративного управления, набирает скорость в разработке собственных заменителей мяса, чтобы занять значительную долю на пока ещё маленьком рынке с большим потенциалом развития. Корейские стартапы заменителей мяса, запустив такие бренды как UNLIMEAT, ALTist и WEMEET, даже экспортируют свою продукцию в Северную Америку и Азию. Именитые продовольственные компании РК также сделали в прошлом году первые шаги на рынке альтернативного мяса.

Из-за загрязнения морской экосистемы тяжёлыми металлами и микропластиком растёт интерес к «альтернативным морепродуктам» из сои и помидоров. В середине ноября прошлого года в сетевых маркетах CU выпустили в продажу обычный и треугольный кимпап с майонезом и тунцом на растительной основе. Они оказались настолько популярны, что суммарный объём их продаж в 4 раза превысил объём продаж обычного овощного кимпапа.





Со Чжон Мин старший корреспондент отдела культуры «Чунан SUNDAY»





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출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.