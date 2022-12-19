Приглашение Stone Jazz в мир кроссовера джаза и корейской народной музыки





Дорогие друзья, до нового года осталось ровно две недели! И лучше всего для создания новогоднего настроения подходит джазовая музыка. Поэтому в очередном выпуске «Всё кроме K-POP» мы познакомили наших радиослушателей с уникальным корейским джазовым бэндом Stone Jazz(스톤 재즈). Особенность группы заключается в том, что она исполняет кроссовер джаза и корейской традиционной музыки. Надо сказать, что получается у них весьма великолепно! Теплое, спокойное и мягкое звучание джаза гармонично сочетается с чуть быстрой и грустноватой корейской народной музыкой. В итоге получаются теплые и мягкие, но в то же время игривые и чуть быстрые произведения. Сегодня на наших волнах прозвучали 5 музыкальных треков из последнего альбома, который называется [Crossover Korean Soul 2]. Альбом был выпущен в декабре 2021 года. В него вошли традиционные корейские песни, адаптированные в стиле джаз. Нашу рубрику мы открыли композицией Мирян Ариран, которую поют в южной провинции Кёнсан-Намдо(경상남도).

Хотя первый альбом Stone Jazz вышел в свет в 2006 году, выступать группа начала еще с 1990-го года! Бэнд состоит из шести музыкантов – трио джазовой и трио корейской традиционной музыки. Музыканты играют на фортепиано, ударных, контрабасе, корейской цитре каягым(가야금), скрипке хэгым(해금), а также флейтах тэгым(대금) и согым(소금). К сегодняшнему дню коллектив выпустил 10 студийных и 6 концертных альбомов. В нашем эфире также прозвучали музыкальные работы «Трёхсторонний перекрёсток Чхонан (Чхонан самгори)»(천안 삼거리), «Побережье реки Нодыль (Нодыль канбён)»(노들 강변), «Песнь о луне (Таль тхарён)»(달타령) и «Ари Ариё»(아리 아리요).