Джентльмен и девушка (2) 어이가 없네

Диалог недели

사라: 어머 벌써 시간이 이렇게 됐네.

Са Ра: Ой, уже так поздно.

세종이 금방 데리고 올테니까 제가 아까 만들어놓은 세종이 간식 준비해 놓으세요.

Мы с Сэ Джон скоро придём домой, а вы пока приготовьте для неё перекус, который я приготовила заранее.

여주댁: 세종이 떡볶이 먹고 싶다고 했는데. 저기 어묵이랑 라면 사리 넣어서..

Ё Чжу Дэк: Сэ Джон говорила, что хочет поесть токпокки. Знаете, как вкусно положить туда рамён…

사라: 아줌마 애들 그렇게 자극적인 거 먹고 그럼 안 돼요!

Са Ра: Вы что, детям нельзя давать такую острую еду!

아줌마 혹시 나 모르게 세종이 그런 거 먹이는 거 아니죠?

Я надеюсь, вы тайком не кормите Сэ Джон этим?

여주댁: 아...아냐!

Ё Чжу Дэк: Конечно, нет!

사라: 다녀올게요.

Са Ра: Я скоро вернусь.

여주댁: 어이가 없네. 아무리 돌아가신 사모님 후배라고 지금 어디서 안주인 행세야?

지나 나나 똑같이 월급 받는 주제구만.

Ё Чжу Дэк: Просто немыслимо. Я понимаю, что она заменяет покойную госпожу, но кого она из себя строит? Что она, что я, обе мы простые работницы.





Фраза недели

어이가 없네

[О-и-га ом-нэ]

Просто не мыслимо





Примеры

☞ - 소냐가 도망 갔나 봐. 커피 사러 나간 지 30분 됐는데 아직도 안돌아왔어.

- 뭐라고? 어이가 없네!

«- Соня, видимо, сбежала. Сказала, что сходит, купит нам кофе, и не возвращается уже полчаса.

-Чего? Это просто немыслимо!»





Другие выражения

☞ 기가 막혀 / 기가 막히네

«Просто немыслимо / невероятно / уму не постижимо / обалдеть»

☞ 어처구니가 없다 / 어처구니가 없네

«Просто немыслимо / невероятно / уму не постижимо / обалдеть»



