Танцы в масках тхальчхум всегда были неотъемлемой частью народных гуляний в самые важные праздники Кореи. Более того, они служили одним из немногих способов выплеснуть наболевшие эмоции, которые не принято было открыто показывать людям. Вот почему танцы в масках всегда были наполнены иронией и сатирой, вызывая смех не только у простого народа, но и у знати.





Выпуск 596. Танцы в масках

* Песня «Современный янбан» – Ансамбль Gugak Electronic Music Wanderers

* Мелодия «Mask dance» – Ансамбль Black String

* Мелодия «Мияль» – Ким Док Су (барабан) и ансамбль музыкантов