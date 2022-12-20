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Танцы в масках

#Мелодии Кореи l 2022-12-15

Мелодии Кореи

Танцы в масках

Танцы в масках тхальчхум всегда были неотъемлемой частью народных гуляний в самые важные праздники Кореи. Более того, они служили одним из немногих способов выплеснуть наболевшие эмоции, которые не принято было открыто показывать людям. Вот почему танцы в масках всегда были наполнены иронией и сатирой, вызывая смех не только у простого народа, но и у знати. 


Выпуск 596. Танцы в масках

* Песня «Современный янбан» – Ансамбль Gugak Electronic Music Wanderers

* Мелодия «Mask dance» – Ансамбль Black String

* Мелодия «Мияль» – Ким Док Су (барабан) и ансамбль музыкантов

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