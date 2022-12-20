В Сеуле и Тэчжоне захоронили останки погибших в Корейской войне
2022-12-20 15:04:28
#Мелодии Кореи l 2022-12-15
Танцы в масках тхальчхум всегда были неотъемлемой частью народных гуляний в самые важные праздники Кореи. Более того, они служили одним из немногих способов выплеснуть наболевшие эмоции, которые не принято было открыто показывать людям. Вот почему танцы в масках всегда были наполнены иронией и сатирой, вызывая смех не только у простого народа, но и у знати.
Выпуск 596. Танцы в масках
* Песня «Современный янбан» – Ансамбль Gugak Electronic Music Wanderers
* Мелодия «Mask dance» – Ансамбль Black String
* Мелодия «Мияль» – Ким Док Су (барабан) и ансамбль музыкантов
2022-12-20 15:04:28
2022-12-20 13:49:57
2022-12-20 13:35:42
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