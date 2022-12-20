Призрак ( 유령 )





Режиссёр: Ли Хэ Ён

В ролях: Соль Гён Гу, Ли Ха Ни, Пак Со Дам,

Премьера: 18 января 2023 г.





1933 год. В городе Кёнсон действует шпион антияпонской организации по прозвищу «призрак». Его цель заключается в ликвидации японского генерал-губернатора в Корее. Помешать ему должен японский офицер Каито, недавно назначенный на должность начальника службы охраны. Вскоре он собирает всех подозреваемых в одном из отелей на окраине города. У них есть всего одни сутки, чтобы найти «призрака» и остаться в живых.