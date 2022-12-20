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Призрак (유령)

#Новости шоу-бизнеса l 2022-12-21


Режиссёр: Ли Хэ Ён

В ролях: Соль Гён Гу, Ли Ха Ни, Пак Со Дам, 

Премьера: 18 января 2023 г.


1933 год. В городе Кёнсон действует шпион антияпонской организации по прозвищу «призрак». Его цель заключается в ликвидации японского генерал-губернатора в Корее. Помешать ему должен японский офицер Каито, недавно назначенный на должность начальника службы охраны. Вскоре он собирает всех подозреваемых в одном из отелей на окраине города. У них есть всего одни сутки, чтобы найти «призрака» и остаться в живых.

Призрак ( 유령 )
Призрак ( 유령 )
Призрак ( 유령 )
Призрак ( 유령 )
Призрак ( 유령 )
Призрак ( 유령 )
Призрак ( 유령 )
Призрак ( 유령 )
Призрак (유령)
Призрак (유령)
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