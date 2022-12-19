Выходит новый сериал телеканала KBS2

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Телеканал KBS2 анонсировал премьеру нового сериала «Тайная женщина» (비밀의 여자). Его показ состоится в первой половине 2023 года. В центре сюжета замужняя женщина, цель которой - отомстить мужу и его любовнице за все страдания, которые они ей причинили. В съёмках сериала примут участие актрисы Син Го Ын (신고은), Чхве Юн Ён (최윤영) и Ли Чхэ Ён (이채영). Имя актрисы, которая сыграет роль главной героини, пока не называется. На место продюсера сериала приглашён Син Чхан Сок (신창석), ранее представивший сериал «Джентльмен и девушка» (신사와 아가씨) в главной роли с Чи Хён У (지현우) и Ли Сэ Хи (이세희).