Актриса Сим Ын Гён снимется в японском сериале

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Актриса Сим Ын Гён (심은경) начала съёмки в японском сериале «Я хотел бы сказать это сто раз» (100万回 言えばよかった) телеканала TBS. Его премьера запланирована на январь 2023 года. Актриса Сим Ын Гён получила роль нейрохирурга Сон Ха Ён. Сюжет сериала повествует о двух возлюбленных, девушке Сома Юи и парне Торино Наоки. Двое дружили ещё с детства, однако повзрослев, были вынуждены расстаться. Спустя долгие годы их пути вновь пересеклись, однако судьба так и не дала им шанс быть вместе. Роль двух возлюбленных сыграют актёр Сато Такэру и актриса Иноуэ Мао. Последняя известна в РК по съёмкам в сериале «Мальчики краше цветов» (꽃보다 남자). Сериал «Я хотел бы сказать это сто раз» - не первая работа в карьере Сим Ын Гён на японском телевидении. В 2020 году актриса снялась в японском фильме «Газетный репортёр» (신문기자), за роль в котором была награждена премией Японской киноакадемии за лучшую женскую роль.