Netflix представит сериал с участием актрисы Су Чжи

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Стриминговая платформа Netflix выпускает новый сериал «Ли Ду На!» (이두나!) в главной роли с певицей и актрисой Су Чжи (수지) и актёром Ян Сэ Чжоном (양세종). Сюжет сериала написан по мотивам одноимённого веб-комикса, первый сезон которого вышел в июле 2019 года. В центре внимания актриса Су Чжи в роли главной героини Ли Ду На, вокалистки популярной в стране гёрл-группы. Девушка внезапно объявляет о завершении карьеры и поселяется в общем доме неподалёку от университета. Актёр Ян Сэ Чжон исполнит роль студента Ли Вон Чжуна, среди главных качеств которого - простой и добрый характер. На место режиссёра сериала приглашён Ли Чжон Хё (이정효), известный по таким работам как «Аварийная посадка любви» (사랑의 불시착), «Роман – это приложение к книге» (로맨스는 별책부록) и «Хорошая жена» (굿 와이프).