J-Hope из BTS выступит в центре Нью-Йорка

В Сеуле и Тэчжоне захоронили останки погибших в Корейской войне
2022-12-20 15:04:28
Певец, участник группы BTS (방탄소년단) примет участие в съёмках передачи «Новогодняя вечеринка Дика Кларка» (Dick Clark's New Year's Rockin' Eve) американского телеканала ABC TV, показ которой состоится в новогоднюю ночь. В рамках передачи артист даст непродолжительный концерт в центре Нью-Йорка, исполнив три песни. В их числе два сольных трека «Знак равенства» (=), «Куриный суп с лапшой» (Chicken Noodle Soup) и всемирно популярная песня группы BTS «Масло» (Butter). Участники BTS ранее, в 2017, 2019 и 2020 годах, принимали участие в съёмках данной передачи. «Новогодняя вечеринка Дика Кларка» - ежегодная новогодняя передача, транслируемая с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке с 31 декабря по 1 января.
2022-12-20 15:04:28
2022-12-20 13:49:57
2022-12-20 13:35:42
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