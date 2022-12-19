J-Hope из BTS выступит в центре Нью-Йорка

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Певец, участник группы BTS (방탄소년단) примет участие в съёмках передачи «Новогодняя вечеринка Дика Кларка» (Dick Clark's New Year's Rockin' Eve) американского телеканала ABC TV, показ которой состоится в новогоднюю ночь. В рамках передачи артист даст непродолжительный концерт в центре Нью-Йорка, исполнив три песни. В их числе два сольных трека «Знак равенства» (=), «Куриный суп с лапшой» (Chicken Noodle Soup) и всемирно популярная песня группы BTS «Масло» (Butter). Участники BTS ранее, в 2017, 2019 и 2020 годах, принимали участие в съёмках данной передачи. «Новогодняя вечеринка Дика Кларка» - ежегодная новогодняя передача, транслируемая с площади Таймс-сквер в Нью-Йорке с 31 декабря по 1 января.