Футбол в Северной Корее

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18 декабря завершился чемпионат мира по футболу, который проходил в этом году в Катаре. Обладателем Кубка мира стала сборная Аргентины. Вопреки всем пессимистическим прогнозам, южнокорейская сборная сотворила настоящее чудо, выйдя в плей-офф. Северокорейские футболисты на этот раз отказались от участия в отборочных матчах чемпионата из-за опасений, связанных с пандемией COVID-19. Однако по северокорейскому телевидению тоже транслируются матчи чемпионата мира. Правда прямых трансляций не было, лишь отдельные матчи были показаны в записи. Северокорейские телезрители увидели, в частности, далеко не все матчи с участием футболистов из Республики Корея, США и Японии. К большому удивлению Северная Корея транслировала матч 1/8 финала между сборными Республики Корея и Бразилии. Телевидение КНДР представило Сон Хын Мина как капитана южнокорейской команды и комментировало игру в относительно нейтральном тоне. Тот момент, когда южнокорейский футболист Пэк Сын Хо забивает гол, показали дважды. Ранее северокорейские футболисты участвовали в чемпионатах мира. Они удивили весь мир, победив команду Италии и выйдя в четвертьфинал чемпионата мира 1966 года в Англии. Северная Корея стала первой азиатской страной, добившейся такого успеха. Этот матч попал в десятку самых ошеломляющих матчей в истории футбольных чемпионатов мира.

С анализом ситуации в северокорейском футболе и рассказом об истории этого вида спорта на севере Корейского полуострова - доктор Хо Чжон Пхиль из Института северокорейских исследований Университета Тонгук.