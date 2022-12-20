Зимние лакомства в Северной Корее

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Наверное, не найдётся ни одного о корейца, который не любил бы «пуннопан». Слово «пунно» по-корейски значит «карась». Корочка у этой «рыбки» хрустящая, а внутри она сладкая и горячая – не удивительно, что она является самой популярной закуской в зимний сезон. Кстати, в последнее время ассортимент стал шире – теперь можно попробовать пуннопан с заварным кремом, сладкой картошкой и даже с сыром внутри! А вот в Северной Корее пунноппан неизвестен. Зато есть паровые булочки «хоппан»(호빵). Куда ни взглянешь, везде продают хоппан. Готовятся эти булочки так же, как и на Юге. В тесто кладут бобовую пасту, затем собирают в тугой шар и выпаривают. Единственная разница в том, что южане добавляют в бобовую пасту сахар, а северяне – сахарин. Поэтому на Юге хоппаны получаются слаще. Эту закуску любят все жители Северной Кореи. Её, конечно, можно купить на улице, но многие готовят эту закуску дома. Беженцы из Северной Кореи часто говорят, что они скучают по тем закускам, которые были у них на родине. Говорят, что южные лакомства отличаются по вкусу от тех, которые они ели на Севере в трудные голодные времена. О том, какие зимние лакомства есть в Северной Корее, об этом нам сегодня расскажет госпожа Ким Ён Хи (김영희), начальник отдела внешних связей Фонда адаптации беженцев из Северной Кореи «Хана».