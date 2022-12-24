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День зимнего солнцестояния

#Мелодии Кореи l 2022-12-22

Мелодии Кореи

День зимнего солнцестояния

Раньше день зимнего солнцестояния корейцы считали маленьким Новым годом. В этот день людям раздавали календари на следующий год, а в домах готовили фасолевую кашу, чтобы прогнать злых духов и несчастья. В самый короткий день года люди загадывали новые желания и думали о своих надеждах. В нашем выпуске вы можете познакомиться с традиционными песнями, которые ассоциируются с этим днём. 


Выпуск 597. День зимнего солнцестояния

* Песня «Когочхонбён» – Ким Иль Люн (цитра каягым, вокал), Ансамбль каягымисток университета Сунмён

* Песня «До наступления рассвета» – Дуэт «Панынчжом»

* Отрывок из пхансори «Сказание о Хынбо», в котором Хынбо выбирает место для дома – Ким Су Ён (вокал), Ким Чхон Ман (барабан пук)

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