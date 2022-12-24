120 лет эмиграции корейцев

ⓒKBS News22 декабря исполнилось 120 лет начала эмиграции современных корейцев. В этот день в 1902 году первая группа из 86 корейцев отплывала из порта Инчхон на Гавайи. К концу 1905 года Корею покинули уже 64 группы эмигрантов, в общей сложности 7400 человек. В настоящее время 7 млн. 320 тыс. корейцев проживают в 180 странах.

Первому поколению эмигрантов на Гавайях пришлось несладко. Они вынуждены были зарабатывать на жизнь тяжёлым трудом, выращивая сахарный тростник и порой подвергаясь жестоким наказаниям. Значительную роль в эмиграции первого поколения сыграли браки корейских девушек и гавайских мужчин. Потомки этих переселенцев позже либо остались жить на Гавайях, либо перебрались на материковую часть США, став основой современной корейской диаспоры в этой стране. В годы японской оккупации многие корейцы эмигрировали по политическим причинам. Так корейцы оказались в США, Китае, России и Японии, где сегодня живут потомки того поколения. После Корейской войны около 200 тысяч южнокорейских сирот были отправлены в семьи из США и Европы, а в 1960-е годы корейцы массово уезжали на работу в страны Латинской Америки и Германию. Сегодня потомки корейских эмигрантов вносят большой вклад в развитие тех стран, где они живут, в улучшение отношений своих стран с Республикой Корея.