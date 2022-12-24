Япония допускает возможность контрударов по территории противника

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16 декабря Кабинет министров Японии одобрил поправки к трём ключевым документам по национальной безопасности и обороне. Они предусматривают увеличение военного бюджета и право наносить контрудары по целям на территории противника. В документе о стратегии по обеспечению национальной безопасности говорится о ракетных угрозах со стороны соседних государств, на которые «становится трудно полностью реагировать за счёт существующей системы противоракетной обороны». Имеется в виду прежде всего Северная Корея. Для возможности нанесения контратак Японии необходимо иметь оружие бо́льшей дальности. О планах по расширению подобного вооружения Токио уже объявил, поставив на боевое дежурство американские крылатые ракеты «Томагавк» с дальностью более 1.250 км. Ранее правительство Японии также заявляло о планах к 2027 году увеличить расходы на оборону до 2% ВВП. В настоящее время они составляют 1% от ВВП.

Решение о возможности нанесения контратак по территории противника противоречит Конституции Японии, в которой зафиксирован отказ от военных действий как средства разрешения международных споров. По этой причине решение Кабинета министров вызвало критику даже в самой Японии. В этой связи в южнокорейском МИД заявили, что такие вопросы, как контрудары по территории Корейского полуострова, способные оказать существенное влияние на безопасность интересы Республики Корея, требуют предварительного согласования с Сеулом. Дело в том, что, согласно Конституции, Северная Корея является территорией Республики Корея. Что касается планов Японии увеличить военные расходы, то это может спровоцировать гонку вооружений в регионе,- считают в южнокорейском внешнеполитическом ведомстве.