Прогнозы развития южнокорейской экономики на 2023 год

ⓒYONHAP NewsВ 2023 году южнокорейская экономика может столкнуться с серьёзными трудностями,- прогнозирует правительство. Из-за ухудшения внешних условий, вызванного глобальным экономическим кризисом, серьёзно пострадает реальная экономика и может понизиться благосостояние народа. По оценкам правительства, рост экономики составит в следующем году лишь 1,6%, что ниже прогнозов Организации экономического сотрудничества и развития, Банка Кореи и Корейского института развития, которые составляют 1,7-1,8%.

Экспорт, как ожидается, сократится на 4,5% из-за сокращения объёма мировой торговли в целом и рынка полупроводников в частности. Это будет первое сокращение экспорта начиная с 2020 года, когда его объёмы уменьшились на 5,5%. Кроме того, согласно прогнозам правительства, темпы роста потребления в частном секторе снизятся с 4,6% до 2,5% из-за повышения учётной ставки, сокращения занятости населения, падения цен на активы. Снижение показателей будет наблюдаться также в сфере инвестиций в производственные мощности и строительство.

Рост занятости также снизится. Если в этом году количество трудоустроенного населения выросло на 810 тысяч человек, то в следующем году – не более чем на 100 тысяч человек. Одновременно темпы роста инфляции замедлятся с 5,1% в этом году до 3,5% в следующем году. С неблагоприятной ситуацией правительство планирует бороться с помощью улучшения условий для частного сектора.

Подобный подход является ключевым для нынешнего президента Юн Сок Ёля, который с момента вступления в должность выступал за экономику, движимую частным сектором, а не с помощью «вливаний» денежных средств со стороны государства. В связи с этим ожидается, что правительство пойдёт на отмену излишних ограничений и оказание финансовой помощи частному сектору в целях стабилизации рынка, восстановления экспорта и увеличения инвестиций. Скорее всего, будут предприняты некоторые смягчения для рынка недвижимости, который, согласно прогнозам, в следующем году сократится.