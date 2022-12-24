Из квартиры в Манхэттене в ханок в Пукчхоне





Приехав в Корею 12 лет назад, для того чтобы заниматься сделками по слиянию и поглощению, Марк Тетто и представить себе не мог, что один старый дом изменит его жизнь.





После переезда в ханок Марк Тетто серьёзно заинтересовался корейским искусством и культурой. Интервьюируя корейских художников, он продолжает постигать корейские представления о красоте.

Марк приехал в Корею в 2010 году новобранцем новой глобальной команды по слиянию и поглощению в «Самсунг электроникс». Он вспоминает: Я думал об этом как о приключении. Из прошлых визитов я знал, что мне нравится здешняя культура и еда. Марк привык к работе и жизни в районе Каннам, наслаждался там едой, ночной жизнью и динамичной культурой Сеула. Он предполагал, что через несколько лет вернётся домой, но его неожиданно захватила традиционная корейская культура. Сейчас Марк — «неофициальный иностранный эксперт по корейским вещам», который к тому же блестяще владеет корейским. В 2018 году он стал Почётным хранителем ворот дворца Кёнбоккун, а ещё через год - почётным гражданином Сеула. Марк говорит, что всё началось с его ханока в Пукчхоне, Северной деревне старого Сеула, и называет его «проходом к более глубокому знанию корейского искусства и культуры».





Три цели, новый путь

Вскоре после приезда Марк решил, что независимо от того, как долго он будет оставаться в Корее, он должен реализовать три цели: приобрести профессиональную компетентность и хорошо работать, выучить язык и завести много интересных корейских друзей из разных сфер деятельности. И спустя пять лет такие вещи действительно начали происходить. Он поменял компанию, поменял жильё и неожиданно для себя оказался на ТВ. Марк перешёл TCK Investments, содиректором которой сейчас является. Потом переехал в новый, а вернее, в старый дом. Он встретил в Корее немало интересных людей, и одним таким человеком была Пак На Ни, автор книги о ханоке. Именно она предложила ему посмотреть традиционные дома в Пукчхоне. – Я не собирался переезжать, но, когда она показала мне этот дом, я решил, что буду там жить.

Марк рассказывал о своём доме в Сеуле даже в телешоу. Так в головах зрителей за ним закрепился образ иностранца, сведущего в корейской культуре. Надо сказать, что Марк начал изучать старинную корейскую мебель и корейское искусство отнюдь не из любопытства: он осознал, что современная мебель не подходит для его ханока. - Я подумал, что, если я собираюсь здесь жить, я сделаю это должным образом. И понял, что должен узнать историю династии Чосон и то, какой мебелью люди тогда обставляли дома.





Ханок Марка, получивший имя Пхёнхэнчжэ, обставлен предметами, идеально подходящими этому дому. Среди них старинная мебель, керамика, старые и новые произведения искусства, а также стол, сделанный по эскизам хозяина.

От знатока к коллекционеру

То, что началось как поиск стола для гостиной, превратило Марка в знатока искусства, коллекционера, писателя и лектора. - Сначала я изучал чосонский белый фарфор пэкча, а потом пошёл дальше, в прошлое, к корёскому селадону и даже ещё дальше - к силлаской глиняной утвари тоги. Когда идёшь назад, идёшь и вперёд, чего я не ожидал. Как-то я изучал в интернете «лунные кувшины» - тальханари, обнаружил, что их узоры могут появляться в современном корейском искусстве. В итоге на кухонном столе появился кувшин эпохи Корё, а кофе подаётся в лакированных медных чашках. В гостиной - ширма с фотографиями бело-голубого фарфора. Образец силлаской керамики украшает деревянный комод эпохи Чосон, над котором висит современная монохромная картина. Из стенного шкафа Марк достаёт старинную деревянную коробку для обеда и черепицу эпохи объединённого Силла.

Он открывает двери сделанного по его эскизу платяного шкафа: полки и вешалки композицией напоминают чхэккадо (изображение стеллажей с книгами) эпохи Чосон, поэтому его одежда смотрится собранием антикварных вещиц. На стене в гостевой комнате фотография Ким Хи Вон, напечатанная на традиционной бумаге ханчжи; за ней решётчатые двери, которые открываются в сад, как будто продолжая комнату и вбирая внутрь внешнее пространство.

Сейчас Марк наслаждается тем, что он называет «второй главой» своей жизни в Корее, и говорит: Я очень изменился за пять лет жизни в ханоке. Я просто сидел в этом пространстве, а оно обучало меня и преображало. Ценя представившиеся ему возможности, Марк, чтобы отблагодарить принявшее его общество, обратился к благотворительности. Он присоединился к «Молодым друзьям музеев», и вместе они собрали нужную сумму для приобретения в Японии двух ценных буддийских артефактов эпохи Корё, которые затем передали в дар Национальному музею Кореи. Кроме того, Марк сам выкупил у одного американского коллекционера 21 концевую черепицу (сумаксэ) эпохи Силла, и эти изделия древних гончаров тоже отправились в музей.

У Марка 177 тысяч подписчиков в популярной соцсети, и оставленные там комментарии наводят на мысль, что представления Марка о корейском искусстве и культуре заставили многих людей по-новому взглянуть на то, что их окружает.





Чо Юн Чжон писательница-фрилансер, переводчица

Ли Мин Хи фотограф





Полный текст статьи «Из квартиры в Манхэттене в ханок в Пукчхоне»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.