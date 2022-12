Группа TWICE представит две музыкальные работы

ⓒ JYP Entertainment

Гёрлз-группа TWICE (트와이스) в начале 2023 года представит две музыкальные работы. В январе запланирован выход сингла на английском языке, в марте – 12-го мини-альбома, сообщает продюсерское агентство JYP Entertainment. Соответствующий тизер представлен в официальном аккаунте группы в социальной сети Instagram. Между тем, TWICE названа самой прослушиваемой K-POP гёрлз-группой в США по версии шведского музыкального сервиса Spotify. Вышедшая в августе музыкальная пластинка BETWEEN 1&2 (비트윈 원앤투) из семи песен заняла 3-ю строчку в музыкальном чарте Billboard 200, а количество проданных копий в США превысило 100 тыс. В июне одна из участниц группы На Ён (나연) выпустила первый сольный альбом IM NAYEON с титульным треком POP!. Пластинка вошла в первую десятку чарта Billboard 200, что стало лучшим результатом среди сольных исполнителей в жанре K-POP.