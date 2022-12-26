Экзамен KBS на знание корейского языка для иностранцев – теперь в формате онлайн

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Онлайн-экзамен на знание корейского языка среди иностранцев (KBSKLT), организованный институтом развития корейского языка KBS, будет проводиться ежемесячно с января 2023 года. Его выполнением займётся южнокорейская компания Edutainment Media & Joy (형설이엠제이). Считается, что более удобная форма сдачи экзамена позволит увеличить число желающих проверить свои навыки владения корейским языком. В этом году была проведена работа в целях обеспечения стабильной сдачи экзамена за рубежом: он применялся на вступительных или выпускных экзаменах в некоторых университетах. Письменный и компьютерный варианты экзамена KBSKLT проводятся с 2021 года. Тестирование состоит из двух уровней. Первый (I) включает в себя проверку навыков чтения и аудирования, а второй (II) - проверку письменных навыков. Основная цель экзамена заключается в популяризации корейского среди иностранцев, для которых он не является родным языком. Более подробная информация доступна на сайте www.kbsklt.com.